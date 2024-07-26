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Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив заяву після рішення суду про його арешт

Фото: підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон (РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Підозрюваний у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід.

Про це із зали суду повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він у відповідь на запитання журналістів заявив, що "не знає" як ставиться до колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

 

Також він додав, що "нічого не робив" з вбитою громадською діячкою.

При цьому 18-річний хлопець відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів, оскільки він нібито "не готовий публічно висловлювати свої думки щодо цього питання".

Журналісти попросили підозрюваного прокоментувати його ставлення до Росії.

"Я ставлюся не до Росії, як до окремої держави, тому що я історією Росії цікавився дуже поверхово. Я можу прокоментувати, як я ставлюся до Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.), до всього режиму. Ставлюся до нього максимально негативно", - відповів він.

Також хлопець розповів, що він "замовляв схожі окуляри та панамку, які зображені на фото підозрюваного".

 

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 25 липня, стало відомо, що у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний хлопець.

Після цього джерела РБК-Україна повідомили, що хлопця звуть В'ячеслав Зінченко. Він - футболіст і грав у складі дніпровської футбольної команди.

Сьогодні, 26 липня, суд обирав Зінченку запобіжний захід. Його вирішили помістити під арешт на два місяці без права на внесення застави. Таким чином клопотання прокурорів було задоволене.

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Ірина ФаріонСуд