Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив заяву після рішення суду про його арешт

Він у відповідь на запитання журналістів заявив, що "не знає" як ставиться до колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Також він додав, що "нічого не робив" з вбитою громадською діячкою.

При цьому 18-річний хлопець відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів, оскільки він нібито "не готовий публічно висловлювати свої думки щодо цього питання".

Журналісти попросили підозрюваного прокоментувати його ставлення до Росії.

"Я ставлюся не до Росії, як до окремої держави, тому що я історією Росії цікавився дуже поверхово. Я можу прокоментувати, як я ставлюся до Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.), до всього режиму. Ставлюся до нього максимально негативно", - відповів він.

Також хлопець розповів, що він "замовляв схожі окуляри та панамку, які зображені на фото підозрюваного".