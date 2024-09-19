Підозрюваний у вбивстві Фаріон здивував заявою на суді: хоче залишитися у СІЗО

"У мене був запобіжний захід. Мене ховають, бо мені загрожує небезпека. Мене ховають від російських спецслужб, від радикально налаштованих осіб. Я з собою нічого робити не збираюсь. Я себе вбивати не хочу ні в якому разі. Тож якщо зі мною щось станеться, то мені "допомогли". Я прошу суд продовжити мені запобіжний захід", - сказав Зінченко.

Тим часом вже відомо, що досудове розслідування у справі про вбивство Фаріон, строк якого закінчувався 26 вересня, продовжили до 26 січня.

Сторона прокурора пояснила, що двомісячне досудове розслідування не завершили з обʼєктивних причин.

Мовляв, необхідно призначити додаткові експертизи, щоб дослідити докази, а ці експертизи можуть виконати у жовтні-листопаді Наразі призначено 51 експертиза в рамках слідства.

Вбивство Фаріон

Нагадаємо, що вбивство мовознавиці Ірини Фаріон сталося 19 липня у Львові у дворі її будинку. Зловмисник вистрілив жінці у голову в той час, як вона чекала на таксі. Потерпілу госпіталізували та провели операцію, але згодом вона померла.

Після чого правоохоронці перекваліфікували справу за статтею "умисне вбивство" та розпочали розшук стрілка. 25 липня підозрюваний був затриманий у Дніпрі у своєму помешканні, куди він втік. Як з'ясувалося, це 18-річний хлопець, на ім'я В'ячеслав Зінченко. Слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець. Також правоохоронці не виключають "російський слід".

Додамо, що 26 липня Галицький суд Львова обрав запобіжний захід Зінченку, відправивши його в СІЗО на два місяці без права внесення застави.

Також ми писали, що в рамках розслідування вбивства правоохоронці натрапили на будинок на околицях Львова, яким міг користуватися підозрюваний.

Також поліція виявила пістолет "Форт" та набої під час обшуків у справі. Але саме знаряддя вбивства ще шукають.