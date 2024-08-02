Підозрюваний у вбивстві Фаріон міг користуватися будинком у лісі: нові деталі справи

Зауважимо, що в ухвалі вказана справа під номером 461/6140/24. Така ж є і в розкладі засідань Львівського апеляційного суду, де підозрюваним є В'ячеслав Зінченко.

Як йдеться в ухвалі, 21 липня, в ході відпрацювання шляхів підходу та відходу від місця події особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, у лісовій місцевості за GPS-координатами 49.8705586, 23.9897726 було знайдено будинок, у якому могли знаходитись речі та предмети, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з Google maps, мова йде про лісову місцевість в урочищі Голоско в Шевченківському районі Львова.

Фото: приблизне розташування будинку на околицях Львова, яким міг користуватися підозрюваний у вбивстві Фаріон (google maps)

Правоохоронці проникли в будинок і там знайшли одяг, у який був одягнений підозрюваний, а також: пластиковий посуд, матрац, дві подушки і покривало, попільничку з чотирма недопалками, пачку з-під сигарет "Мark", картонну коробку в якій знаходиться свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагмент паперу, а також сіре покривало, наволочку з-під подушки та простирадло золотого кольору.

На всі ці знайдені речі слідчий суддя Галицького райсуду Львова наклав арешт.

На думку слідства, існує сукупність підстав вважати, що зазначені речі і предмети є речовими доказами у справі.

Вбивство Фаріон