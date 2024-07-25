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Підозрюваний у вбивстві Фаріон готувався щонайменше два місяці, - Клименко

Фото: Ігор Клименко, голова МВС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Хлопець, якого українські правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон, проводив підготовку до злочину щонайменше два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

Він розповів, що правоохоронці відстежили пересування підозрюваного Львовом, як він переодягався, яким чином змінював маршрути пересування та місця проживання.

За словами Клименка, вже повністю зібрано доказову базу для подальшого пред'явлення звинувачень затриманому.

"Наприклад, таку панамку, яка на ньому була (у момент вбивства - ред.), він придбав ще у травні 2024 року… Тому він готувався як мінімум два місяці до скоєння злочину. І, можливо, до інших злочинів, але це вже покаже слідство під час проведення відповідних дій", - наголосив міністр.

Що передувало

Нагадаємо, 19 липня увечері у Львові невідомий вистрілив у голову громадській діячці Ірині Фаріон біля її будинку. Поранену ексдепутатку Верховної Ради одразу доправили до лікарні. Незважаючи на всі старання лікарів, життя Фаріон врятувати не вдалося, вона померла за кілька годин.

Після цього українські правоохоронці розпочали операцію, в рамках якої вони розшукували вбивцю Фаріон. Операція тривала до сьогодні.

Вже сьогодні, 25 липня, стало відомо, що українські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон у Дніпрі.

Ним виявився 18-річний хлопець. Під час злочину він винаймав щонайменше три квартири у Львові, зазначав голова МВС Клименко.

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