Підозрюваний у масовій стрілянині в Каліфорнії покінчив життя самогубством

Підозрюваний в масовій стрілянині в Монтерей-Парк, штат Каліфорнія, покінчив життя самогубством при спробі затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За інформацією поліції, після стрілянини на святкуванні китайського Нового року, чоловік з рушницею зайшов в інший заклад в сусідньому місті, але люди роззброїли його, після чого нападник втік. Через деякий час поліція побачила підозрілий білий фургон: відкривши його двері вони знайшли там тіло підозрюваного, який вчинив самогубство.

Правоохоронцям вдалось встановити особу підозрюваного: ним виявився 72-річний Хуу Кан Тран. Мотиви його дій залишаються невстановленими.

На сайті Білого дому заявляється, що президент США Джо Байден доручив раднику з питань національної безпеки мобілізувати повну федеральну підтримку місцевій владі і владі штату в розслідуванні трагедії.