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Підозрюваний у масовій стрілянині в Каліфорнії покінчив життя самогубством

Фото: підозрюваного у масовій стрілянині в США знайдено мертвим (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Підозрюваний в масовій стрілянині в Монтерей-Парк, штат Каліфорнія, покінчив життя самогубством при спробі затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За інформацією поліції, після стрілянини на святкуванні китайського Нового року, чоловік з рушницею зайшов в інший заклад в сусідньому місті, але люди роззброїли його, після чого нападник втік. Через деякий час поліція побачила підозрілий білий фургон: відкривши його двері вони знайшли там тіло підозрюваного, який вчинив самогубство.

Правоохоронцям вдалось встановити особу підозрюваного: ним виявився 72-річний Хуу Кан Тран. Мотиви його дій залишаються невстановленими.

На сайті Білого дому заявляється, що президент США Джо Байден доручив раднику з питань національної безпеки мобілізувати повну федеральну підтримку місцевій владі і владі штату в розслідуванні трагедії.

Нагадаємо, що в Монтерей-Парк, під час святкування китайського Нового року, сталася масова стрілянина. Щонайменше десять осіб загинули.

А через годину після цього сталася стрілянина в місті Батон-Руж, штат Луізіана. Поранень зазнали 12 людей.

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