Фігуранти справи про зґвалтування на Закарпатті хотіли мобілізуватися: реакція Міноборони

На Закарпатті двоє обвинувачених у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчини вирішили мобілізуватись. Це сталось після того, як вони досягли повноліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Що передувало

Минулого року Воловецький районний суд Закарпатської області встановив, що троє підлітків вчинили групове сексуальне насильство щодо неповнолітньої дівчини. Цей процес вони зняли на відео, та опублікували його.

Відомо, що злочин вони скоїли ще у 2021 році. За словами постраждалої, вона була з хлопцями в дружніх стосунках. Про скоєне вона нікому не розповідала, відчуваючи страх і сором.

Суд визнав хлопців, двох 15-річних братів-близнюків та їхнього 14-річного друга, винними за ч. 3. ст. 153 КУ. Їм було призначено покарання у вигляді 5 років ув’язнення. Але через пом’якшувальні обставини підлітків було звільнено від відбування покарання. Їм було встановлено випробувальний термін на два роки.

Суд також зобов’язав їх виплатити по 60 тисяч гривень і покрити процесуальні витрати - понад 25 тисяч для кожного.

Днями стало відомо, що двоє з обвинувачених досягли повноліття і перед завершенням судового розгляду вирішили мобілізуватися.

Реакція Міноборони

Як заявили у Міноборони, скоєне викликало значний резонанс у суспільстві та стосується підозри у зґвалтуванні неповнолітньої, де фігурують особи, які нібито намагалися мобілізуватися до ЗСУ.

Наразі відомо, що підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України.

"Попри їх звернення до Обухівського ТЦК та СП для проходження військової служби за контрактом, їм було відмовлено через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення", - сказано у повідомленні.

Також у Міноборони заявили, що направлять Головну інспекцію МОУ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП. У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали будуть передані до ДБР.