Підозрювані у вбивстві військового у Києві взяті під варту

За повідомленням прокуратури, дорожній конфлікт між водіями виник через першочерговість проїзду на дорозі. Під час суперечки пасажири автомобіля “Лексус” побили потерпілого, а потім водій цієї автівки вистрілив в опонента. Внаслідок ураження Олексій Щербина, 1988 року народження, помер на місці.

Наразі водієві “Лексуса” повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), двом його спільникам - за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Утримання під вартою не передбачає права внесення застави.