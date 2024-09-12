При підозрі на апендицит не можна приймати знеболювальні: лікарі пояснили причину

Чи бувало в вас таке, що з незрозумілих причин у вас виник біль в животі й в голові виникла думка прийняти знеболювальне. Важливо пам'ятати, що так робити не можна.

Докладніше про те, як розпізнати апендицит та що робити далі, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Що таке апендицит

Апендицит - це патологія, при якій запалюється червоподібний відросток сліпої кишки, який має назву - апендикс. Розрізняють відразу кілька варіантів даного захворювання. Серед них:

простий,

флегмонозний,

гангренозний,

гангренозно-перфоративний.

Апендицит частіше зустрічається як самостійне захворювання, але може бути й вторинним стосовно іншого гнійного процесу в черевній порожнині.

Симптоми апендициту

У класичному випадку захворювання проявляється болем у верхній частині живота, а потім біль зміщується у правий нижній бік живота.

Основними симптомами гострого апендициту є:

втрата апетиту,

різкий або ниючий біль у правому боці живота,

блювання,

здуття живота,

підвищення температури.

Що не можна робити при симптомах апендициту

гріти, приймати гарячі ванни,

приймати знеболювальні,

неефективні клізми та спазмолітики.

Що робити при підозрі на апендицит

При перших симптомах гострого апендициту варто викликати екстрену медичну допомогу за номером 103. Адже найголовніше вчасно доставити пацієнта у лікарню та прооперувати апендикс, не допустивши його розриву.

Чи потрібно платити за видалення апендикса

"Ні. Видалення апендикса, попри те, чи поступив пацієнт в лікарню по швидкій або за направленням лікаря - безоплатна послуга", - повідомили в НСЗУ.

Лікарі зауважили, що всі медичні заклади, які мають контракт з Національною службою здоров’я України на пакет “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” оперують безоплатно.