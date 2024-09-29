Підозра на інсульт? Українцям розповіли, що треба робити та яка допомога безкоштовна

Чи може "швидка" відмовити у виклику під час підозри на інсульт

Є перелік випадків, коли лікарів "швидкої" потрібно викликати терміново. При цьому підвищення тиску або температури не завжди є приводом для дзвінка "103".

При цьому підозра на інсульт відноситься до станів, коли обов'язково потрібно викликати "швидку". До цього списку входять і симптоми інфаркту міокарда.

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