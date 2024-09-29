Підозра на інсульт? Українцям розповіли, що треба робити та яка допомога безкоштовна

Насамперед при підозрі на інсульт потрібно викликати швидку допомогу. При цьому за обстеження та терапію платити не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я України ( НСЗУ ).

Чи має пацієнт платити за екстрені КТ чи МРТ при підозрі на інсульт? Ні. Невідкладне проведення спіральної комп’ютерної томографії (СКТ) головного мозку включно з СКТ- ангіографією та/або МРТ головного мозку включно з неконтрастною МР-ангіографією у цілодобовому режимі включено до пакету “Медична допомога при гострому мозковому інсульті”. Таку візуалізацію мають зробити не пізніше 60 хвилин з моменту, як людина потрапила до лікарні. Чи може в лікарні, яка надає медичну допомогу при інсульті за договором з НСЗУ, не бути КТ чи МРТ? Ні. Людину з підозрою на гострий мозковий інсульт бригада екстреної медичної допомоги повинна доставити безпосередньо в той найближчий медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інсульту. Наявність договору за цим пакетом означає, що лікарня відповідає усім необхідним вимогам для надання медичної допомоги при інсульті. Тобто такі лікарні мають забезпечити пацієнтам цілодобове проведення лабораторних досліджень, СКТ головного мозку включно з СКТ-ангіографією та/або МРТ головного мозку включно з неконтрастною МР-ангіографією. В яких лікарнях пацієнти можуть отримати якісну та безоплатну медичну допомогу у випадку гострого мозкового інсульта? В тих медичних закладах, які мають договір з НСЗУ за пакетом “Медична допомога при гострому мозковому інсульті”. Це гарантія того, що там є необхідний медичний персонал, обладнання, зокрема КТ або МРТ, а також можливість зробити всі необхідні обстеження, без яких якісна допомога неможлива.

Лікарні з договором за цим пакетом мають безоплатно забезпечити:

Саме в таких лікарнях, як зазначають спеціалісти, є можливість зробити швидку діагностику 24/7 та невідкладно розпочати лікування, зокрема, тромболітичну терапію.

"Бригада екстреної медичної допомоги має доставити людину в найближчий медзаклад, який уклав договір із НСЗУ за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті", - йдеться у повідомленні.

Чи може "швидка" відмовити у виклику під час підозри на інсульт

Є перелік випадків, коли лікарів "швидкої" потрібно викликати терміново. При цьому підвищення тиску або температури не завжди є приводом для дзвінка "103".

При цьому підозра на інсульт відноситься до станів, коли обов'язково потрібно викликати "швидку". До цього списку входять і симптоми інфаркту міокарда.

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