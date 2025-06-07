Підліток, немовля і рятувальник: у Харкові вже 22 постраждалих через удар РФ

Як зазначив міністр, через російський обстріл загинуло троє людей. Один із загиблих - 32-річний чоловік. Ще два тіла потрібно ідентифікувати. Попередньо, це жінки 59 та 86 років.

"Остаточну відповідь дасть експертиза: криміналісти поліції вже відібрали біоматеріал", - повідомив Клименко.

Станом на 14:40 у Харкові вже 22 поранених, серед них 14-річна дівчинка та немовля, якому лише півтора місяця. Також серед постраждалих рятувальник, який отримав травму під час ліквідації наслідків обстрілу.

"З перших хвилин на місцях рятувальники, поліцейські, медики. Працюють безперервно. ДСНС розгорнула оперативний штаб. Тривають аварійно-рятувальні роботи на двох локаціях. Психологи допомагають постраждалим пережити шок і страх", - додав глава МВС.

Фото: у Харкові троє загиблих та 22 постраждалих (t.me/Klymenko_MVS)