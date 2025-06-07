Підліток, немовля і рятувальник: у Харкові вже 22 постраждалих через удар РФ
Кількість поранених у Харкові внаслідок атаки РФ зросла до 22. Серед постраждалих дівчинка-підліток, немовля і рятувальник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.
Як зазначив міністр, через російський обстріл загинуло троє людей. Один із загиблих - 32-річний чоловік. Ще два тіла потрібно ідентифікувати. Попередньо, це жінки 59 та 86 років.
"Остаточну відповідь дасть експертиза: криміналісти поліції вже відібрали біоматеріал", - повідомив Клименко.
Станом на 14:40 у Харкові вже 22 поранених, серед них 14-річна дівчинка та немовля, якому лише півтора місяця. Також серед постраждалих рятувальник, який отримав травму під час ліквідації наслідків обстрілу.
"З перших хвилин на місцях рятувальники, поліцейські, медики. Працюють безперервно. ДСНС розгорнула оперативний штаб. Тривають аварійно-рятувальні роботи на двох локаціях. Психологи допомагають постраждалим пережити шок і страх", - додав глава МВС.
Фото: у Харкові троє загиблих та 22 постраждалих (t.me/Klymenko_MVS)
Потужний удар по Харкову
В ніч на 7 червня армія РФ завдала масованого удару по Харкову. Мер міста назвав атаку найпотужнішою з початку повномасштабної війни.
За даними прокуратури, РФ випустила по Харкову понад 50 дронів, чотири КАБи та ракету. Під ударом були два райони.
У Київському районі Харкова було атаковано підприємство, там виникла масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників - три жінки та двоє чоловіків. На підприємстві можуть бути заблоковані ще шестеро осіб.
В Основ'янському районі зафіксовано влучання БпЛА в дев'ятиповерховий будинок.
Детальніше про наслідки масованого обстрілу Харкова - у матеріалі РБК-Україна.
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