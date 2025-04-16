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Підлітки заманили в ліс. З'явилися деталі вбивства 19-річного хлопця на Прикарпатті

Фото: підлітки напали з ножем на 19-річного хлопця в Івано-Франківській області (facebook.com/frankivskpolice)
Автор: Іван Носальський

Двох 14-річних підлітків з Івано-Франківської області підозрюють у жорстокому вбивстві 19-річного хлопця. За версією слідства, вони виманили жертву до лісу посеред ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Івано-Франківської області у Facebook.

У поліції зазначили, що 16 квітня близько 02:00 ночі було виявлено тіло 19-річного хлопця з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили докази, які вже направили на експертне дослідження.

 

Фото: поліцейські розслідують вбивство на Прикарпатті (facebook.com/frankivskpolice)

Досить швидко поліцейським вдалося встановити причетних до такого особливо тяжкого злочину.

"Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків. Слідчі з'ясували, що неповнолітні, ввівши потерпілого в оману, навмисне заманили його до лісопаркової зони з метою вчинення особливо тяжкого злочину", - додали в поліції.

Правоохоронці встановили, що численні важкі ножові поранення підлітки завдали 19-річному хлопцю під час спуску з Вовчинецьких пагорбів. Потім вони забрали його майно, а тіло сховали в лісі на околиці Івано-Франківська.

Підозрюваних уже затримали та повідомили про підозру у вбивстві. Також вирішується питання про процесуальний статус третього учасника - 15-річного підлітка.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах розповіли, що підозрювані з нормальних сімей і не можна сказати, що вони неблагополучні.

Убивство в Івано-Франківській області

Варто зауважити, що про вбивство 19-річного хлопця на околиці Івано-Франківська стало відомо сьогодні, 16 квітня вдень.

Поліція зазначала, що затримала підозрюваних підлітків за лічені хвилини.

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