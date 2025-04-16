Підлітки заманили в ліс. З'явилися деталі вбивства 19-річного хлопця на Прикарпатті

У поліції зазначили, що 16 квітня близько 02:00 ночі було виявлено тіло 19-річного хлопця з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили докази, які вже направили на експертне дослідження.

Фото: поліцейські розслідують вбивство на Прикарпатті (facebook.com/frankivskpolice)

Досить швидко поліцейським вдалося встановити причетних до такого особливо тяжкого злочину.

"Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків. Слідчі з'ясували, що неповнолітні, ввівши потерпілого в оману, навмисне заманили його до лісопаркової зони з метою вчинення особливо тяжкого злочину", - додали в поліції.

Правоохоронці встановили, що численні важкі ножові поранення підлітки завдали 19-річному хлопцю під час спуску з Вовчинецьких пагорбів. Потім вони забрали його майно, а тіло сховали в лісі на околиці Івано-Франківська.

Підозрюваних уже затримали та повідомили про підозру у вбивстві. Також вирішується питання про процесуальний статус третього учасника - 15-річного підлітка.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах розповіли, що підозрювані з нормальних сімей і не можна сказати, що вони неблагополучні.