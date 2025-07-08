Підлітки влаштували стрілянину у парку Одеси, є постраждалий

У парку Одеси троє підлітків влаштували стрілянину по безпритульному чоловіку. Поліція розпочала розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції в Одеській області.
Інцидент стався наприкінці червня вдень в одному з міських парків.
Як розповіли у поліції, троє підлітків, двоє з яких були із пневматичними пістолетами, цілеспрямовано прийшли на місце, щоб знайти безхатька і познущатися з нього.
У затишному місці в парку вони помітили 30-річного чоловіка, який, на їхню думку, підходив на роль жертви. Спершу вони почали словесно ображати його, а коли той спробував піти, відкрили по ньому вогонь із пістолетів. Третій учасник нападу збив потерпілого з ніг та почав бити руками й ногами.
"Правопорушники втекли, коли втрутилися перехожі. Громадяни викликали поліцію та "швидку". Потерпілого з побоями, численними кульовими пораненнями кінцівок та плеча доставили до лікарні, де йому була надана медична допомога", - йдеться у повідомленні.
Невдовзі правоохоронці виявили та затримали двох нападників віком 14 і 16 років. Як з’ясувалося, пістолети підлітки купили в інтернеті. Зброю вилучено як речові докази.
Після збору доказів обом оголошено підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб. Їм загрожує до 7 років ув’язнення. Третій учасник нападу наразі розшукується.
Нагадаємо, у лютому в Одесі сталася стрілянина. Як повідомляла поліція, під час конфлікту чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових ТЦК та здійснив декілька пострілів у його бік.
А в березні у центрі міста застрелили одеського активіста Демʼяна Ганула. Громадський діяч брав участь в акціях на підтримку України та неодноразово проводив благодійні збори для військових. Він, зокрема, виступав за демонтаж радянських пам'яток, зокрема російській імператриці Катерині тощо.
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