Підлітки влаштували стрілянину у парку Одеси, є постраждалий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції в Одеській області.

Деталі справи

Інцидент стався наприкінці червня вдень в одному з міських парків.

Як розповіли у поліції, троє підлітків, двоє з яких були із пневматичними пістолетами, цілеспрямовано прийшли на місце, щоб знайти безхатька і познущатися з нього.

У затишному місці в парку вони помітили 30-річного чоловіка, який, на їхню думку, підходив на роль жертви. Спершу вони почали словесно ображати його, а коли той спробував піти, відкрили по ньому вогонь із пістолетів. Третій учасник нападу збив потерпілого з ніг та почав бити руками й ногами.

"Правопорушники втекли, коли втрутилися перехожі. Громадяни викликали поліцію та "швидку". Потерпілого з побоями, численними кульовими пораненнями кінцівок та плеча доставили до лікарні, де йому була надана медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Невдовзі правоохоронці виявили та затримали двох нападників віком 14 і 16 років. Як з’ясувалося, пістолети підлітки купили в інтернеті. Зброю вилучено як речові докази.

Що загрожує

Після збору доказів обом оголошено підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб. Їм загрожує до 7 років ув’язнення. Третій учасник нападу наразі розшукується.