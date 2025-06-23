Підкидає тіла окупантів: Нацполіція викрила обман РФ під час обміну загиблими (фото)
Під час ідентифікації тіл загиблих, які Росія передає в межах репатріації, траплялись випадки, коли в одному мішку знаходять останки кількох різних людей.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це розповів перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.
У якому стані РФ передає тіла
"Зазвичай тіла передаються в жахливому стані. На них сильні зміни, колосальні муміфіковані, скелетовані. Це просто мішок з кістами. Непоодинокими випадками є, де ми фіксуємо, що в одному мішку з фрагментами тіл знаходяться після проведення експертиз, ми встановлюємо, що вони належать різним тілам і відповідно фіксуємо", - заявив він.
За його словами, наразі саме Нацполіція займається ідентифікацією останків. Зокрема, ведеться комплексна робота, використовуються всі доступні методи, як аналіз ДНК, так і стоматологічна експертиза.
Спеціалісти застосовують порівняльні аналізи та молекулярно-генетичну експертизу. У більшості випадків до остаточного висновку слідчі приходять саме завдяки ДНК-дослідженням, адже через стан тіл візуальна ідентифікація часто є неможливою.
Водночас, за словами в.о. начальника Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ (СМЕ) Віталія Повстяного, останніми роками спостерігається негативна тенденція щодо того, у якому стані України отримує тіла від РФ.
"Тобто не дотримується температурний режим, умови зберігання. І це додатково ускладнює потім процес ідентифікації", - пояснив він.
РФ підкидає тіла окупантів
За даними Нацполіції, на сьогодні вже є 20 підтверджених фактів того, що РФ передала Україні тіла своїх військових під час репатріацій у 2025 році.
"Ми в обов'язковому порядку беремо з цих тіл ДНК і відповідно призначаємо для порівняння в наших базах. Зважаючи, що ми тільки почали цю роботу, прогнозую, що ця кількість буде прогресувати", - сказав Цуцкірідзе.
Він додав, що велика кількість тіл передається росіянами без тих чи інших знаків. А за підсумками ДНК з цими тілами збігів не виявляється. Тому це також дає змогу говорити, що такі тіла можуть теж належати військовим РФ.
Також у переданих російською стороною тілах працівниками поліції виявляються предмети, документи, що вказують на приналежність цих тіл саме до військових армії РФ. Це - жетони, військові квитки, паспорти, банківські картки, форма. І також індивідуальні татуювання, які свідчать про приналежність до ворога.
Обмін полоненими
Під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та РФ домовилися про повернення тіл загиблих за формулою "6000 на 6000". Репатріаційні заходи проходили 11 та 13 червня.
Перший етап такого обміну відбувся 11 червня. Тоді Україна повернула тіла 1212 військових. Це захисники, які загинули у боях на сході та півдні України, а також у Курській області.
Також 13 червня в Україну повернули тіла 1200 українців, зокрема військовослужбовців. А у суботу, 14 червня, Україна повернула з Росії тіла ще 1200 загиблих громадян, зокрема військових. Таку ж кількість було повернуто і у неділю, 15 червня.
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