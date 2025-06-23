Підкидає тіла окупантів: Нацполіція викрила обман РФ під час обміну загиблими (фото)

Під час ідентифікації тіл загиблих, які Росія передає в межах репатріації, траплялись випадки, коли в одному мішку знаходять останки кількох різних людей.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це розповів перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

У якому стані РФ передає тіла

"Зазвичай тіла передаються в жахливому стані. На них сильні зміни, колосальні муміфіковані, скелетовані. Це просто мішок з кістами. Непоодинокими випадками є, де ми фіксуємо, що в одному мішку з фрагментами тіл знаходяться після проведення експертиз, ми встановлюємо, що вони належать різним тілам і відповідно фіксуємо", - заявив він.

За його словами, наразі саме Нацполіція займається ідентифікацією останків. Зокрема, ведеться комплексна робота, використовуються всі доступні методи, як аналіз ДНК, так і стоматологічна експертиза.

Спеціалісти застосовують порівняльні аналізи та молекулярно-генетичну експертизу. У більшості випадків до остаточного висновку слідчі приходять саме завдяки ДНК-дослідженням, адже через стан тіл візуальна ідентифікація часто є неможливою.

Водночас, за словами в.о. начальника Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ (СМЕ) Віталія Повстяного, останніми роками спостерігається негативна тенденція щодо того, у якому стані України отримує тіла від РФ.

"Тобто не дотримується температурний режим, умови зберігання. І це додатково ускладнює потім процес ідентифікації", - пояснив він.

РФ підкидає тіла окупантів

За даними Нацполіції, на сьогодні вже є 20 підтверджених фактів того, що РФ передала Україні тіла своїх військових під час репатріацій у 2025 році.

"Ми в обов'язковому порядку беремо з цих тіл ДНК і відповідно призначаємо для порівняння в наших базах. Зважаючи, що ми тільки почали цю роботу, прогнозую, що ця кількість буде прогресувати", - сказав Цуцкірідзе.

Він додав, що велика кількість тіл передається росіянами без тих чи інших знаків. А за підсумками ДНК з цими тілами збігів не виявляється. Тому це також дає змогу говорити, що такі тіла можуть теж належати військовим РФ.

Також у переданих російською стороною тілах працівниками поліції виявляються предмети, документи, що вказують на приналежність цих тіл саме до військових армії РФ. Це - жетони, військові квитки, паспорти, банківські картки, форма. І також індивідуальні татуювання, які свідчать про приналежність до ворога.