Не підійшов Шовковському: "Динамо" розірвало контракт з чемпіоном України, який віддав команді 10 років

Київське "Динамо" та півзахисник Володимир Шепелєв досягли згоди про припинення дії контракту. Футболіст залишив клуб на правах вільного агента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу .

Шепелєв перейшов до Академії "Динамо" з одеського "Чорноморця" в 2010 році. Виступав за юнацьку та молодіжну команди киян, перш ніж дебютував за основу 25 лютого 2017-го у виїзному матчі з луганською «Зорею» (2:1). Загалом провів за "біло-синіх" більше 200 матчів у всіх турнірах та забив сім м'ячів.

У складі столичного клубу вигравав чемпіонат України, двічі Кубок та тричі Суперкубок. Грав у Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

27-річний футболіст, на рахунку якого шість матчів за національну збірну, не підійшов тренерському штабу Олександра Шовковського. У сезоні-2024/25 він провів лише 1 хвилину в матчі проти німецького "Хоффенхайма" (0:2) у 2-му турі загального етапу Ліги Європи.

Зазначимо, що дія контракту Шепелєва з "Динамо" була розрахована до 31 грудня 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в один мільйон євро.