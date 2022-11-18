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Підготувалася до вторгнення. РФ запаслася мікрочіпами для "Калібрів", - NYT

Фото: РФ запаслася мікрочіпами для "Калібрів" (zaxid net)
Автор: Дмитро Браславський

Росія, найімовірніше, накопичила мікрочіпи та інші технології для виготовлення ракет "Калібр" та "Іскандер" ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Це відбулось через погіршення відносин РФ та іншими країнами, які запровадили санкції через окупацію Криму в 2014 році.

Як зазначає The New York Times, мікроелектронні компоненти подвійного призначення РФ могла отримати через треті сторони. Мова йде про компанії чи країни, які були готові ризикнути піддатися покаранню з боку США.

Аналітики зазначають, що виробництво Росією "Іскандерів" і "Калібрів" триває і зараз. Мікрочіпи та інші необхідні технології, які потрібні для виготовлення високоточних ракет, були накопичені РФ ще до вторгнення.

Нагадаємо, що у Чорному морі нині перебуває 4 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 20 крилатими ракетами.

Вчора російські окупанти здійснили пуск "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Загарбники також спрямували по Одеській області шість ракет з літаків.

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