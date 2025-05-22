Після вбивства у Вашингтоні: в Ізраїлі обрушилися з критикою на лідерів Європи

Саар під час пресконференції в Єрусалимі відреагував на вбивство двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні.

"Існує пряма лінія, що пов'язує антисемітські та антиізраїльські підбурювання з цим убивством. Цим підбурюванням також займаються лідери та офіційні особи багатьох країн і організацій, особливо з Європи", - вважає він.

При цьому міністр відмовився називати конкретних лідерів або чиновників, яких він звинуватив у підбурюванні до антисемітизму.

За його словами, наклепницькі вигадки про геноцид, злочини проти людяності й убивство немовлят у Секторі Гази "торують шлях саме до таких убивств", що сталося у Вашингтоні.