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Після вбивства у Вашингтоні: в Ізраїлі обрушилися з критикою на лідерів Європи

Фото: Гідеон Саар, голова МЗС Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль вважає, що деякі європейські лідери займаються "підбурюванням до антисемітизму". І наслідком цього нібито стало вбивство у Вашингтоні.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Саар під час пресконференції в Єрусалимі відреагував на вбивство двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні.

"Існує пряма лінія, що пов'язує антисемітські та антиізраїльські підбурювання з цим убивством. Цим підбурюванням також займаються лідери та офіційні особи багатьох країн і організацій, особливо з Європи", - вважає він.

При цьому міністр відмовився називати конкретних лідерів або чиновників, яких він звинуватив у підбурюванні до антисемітизму.

За його словами, наклепницькі вигадки про геноцид, злочини проти людяності й убивство немовлят у Секторі Гази "торують шлях саме до таких убивств", що сталося у Вашингтоні.

 

Загрози Європи

Нагадаємо, нещодавно Ізраїль розпочав нову операцію в Секторі Газа. Як зазначив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, країна планує взяти під контроль весь палестинський анклав.

Проти таких дій Ізраїлю виступили в Європі. Зокрема, Британія, Франція і Канада поставили перед ізраїльською владою ультиматум. Вони вимагають, щоб Ізраїль припинив новий наступ, або ж проти нього введуть санкції.

Новий наступ Ізраїлю не сподобався і США. За даними The Washington Post, американські чиновники вже погрожують припинити підтримку Ізраїлю, якщо він продовжуватиме війну з ХАМАС.

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