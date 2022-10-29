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Під завалами на території Святогірської лаври знайшли тіло загиблої людини (фото)

Фото: Під завалами на території Святогірської лаври знайшли тіло загиблої людини (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 29 жовтня, рятувальникам вдалося знайти тіло загиблої людини на території Святогірської лаври.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ ДСНС України в Донецькій області.

"Приступили до проведення робіт з розбору завалів частково зруйнованої 3-х поверхової будівлі, на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу", - йдеться у повідомленні.

За словами ДСНС, у ході розбору завалу знайдено тіло однієї особи. Наразі анкетні дані та стать вже встановлюються.

"Станом на 16:20 роботи по розбору завалу призупинено. Всього з початку робіт виявлено тіла двох загиблих осіб", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, що у Святогірську під завалами знайшли тіло жінки, яке пролежало там понад місяць.

Також у суботу, 22 жовтня, розпочались роботи по розбору зруйнованої багатоповерхівки у Святогірську. Під завалами може бути людина.

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