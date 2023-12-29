Під завалами складу у Києві знайшли тіло загиблого. Пошуки тривають

Під завалами складу у Шевченківському районі Києва після ракетного удару 29 грудня знайшли ще одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці", - розповів він.

За словами Кличка, пошуково-рятувальна операція триває.

"До цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували медики", - констатував він.

Обстріл Києва

Вранці 29 грудня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Не залишився осторонь і Київ. Тут загрілася багатоповерхівка і після прильоту обрушився склад. На місці зараз працюють рятувальні служби. Число постраждалих – 17 осіб. Детальніше про атаку на столицю та Україну - у матеріалі РБК-Україна.