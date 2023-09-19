Під завалами після обстрілу Львова знайшли тіло чоловіка

"Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі", - розповів він.

За даними мера, ліквідація наслідків обстрілу міста триває вже три години.

"На цих локаціях знаходяться склади, гуманітарна допомога, продкти харчування. Площа - до 10 тисяч кв.м. В багатьох місцях є загорання. Пожежники процюють. Наслідки надзвичайно складні", - додав він.

Обстріл України 19 вересня

У багатьох областях України 19 вересня було оголошено повітряну тривогу. Було попередження про підліття кількох груп ворожих ударних дронів. Зокрема, вибухи лунали у Кривому Розі, Львові та на Хмельниччині. Повідомлялося про роботу ППО. Пізніше стало відомо, що у Львові після атаки БПЛА почалася масштабна пожежа, з-під завалів дістали двох людей, чоловік у тяжкому стані.

Як розповіли у Повітряних силах, окупанти запустили по Україні 30 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, а також балістичну ракету "Іскандер-М". Силам ППО вдалося збити 27 "шахедів" та один розвідувальний БПЛА. Балістична ракета "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу, також було збито.