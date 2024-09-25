Під завалами у Харкові може бути людина, з'явилось відео перших хвилин після атаки

"Якщо ми кажемо про багатоповерхівку, то там авіабомба влучила десь на межі 5-6 поверху. Зруйновані поверхи з 3 по 8. На даний момент там продовжуються роботи з ліквідації наслідків, розбори завалів. Є неперевірена інформація, що під завалами ще, на жаль, може знаходитися людина", - розповів Сокол.

Загалом, за його даними, більше ніж 45 будівель пошкоджені внаслідок авіаобстрілів, 36 людей постраждали.

"Три, на жаль, загинули. 17 були госпіталізовані від початку. На даний момент в лікарнях залишається 12 людей. Чотири, на жаль, у важкому стані перебувають у реанімації", - зазначив директор департаменту.

Відео перших хвилин після атаки РФ

Крім того, у поліції показали перші хвилини після вчорашнього влучання керованої бомби в багатоповерхівку.

"Ми одними з перших прибули на місце та надавали домедичну допомогу пораненим, евакуювали мешканців, разом із рятувальниками розбирали завали", - розповів Білошицький.