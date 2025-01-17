Під забороною. Що не можна відправляти за кордон "Новою поштою": повний список

Що заборонено пересилати за кордон "Новою поштою"

Правила "Нової пошти" забороняють відправляти за кордон наступні речі і товари:

продукти, ліки і вітаміни;

гроші, банківські метали і дорогоцінне каміння;

антикваріат та предмети мистецтва;

підакцизні товари, у тому числі тютюн, алкоголь;

поштові марки;

зброю усіх видів, у тому числі мисливську і спортивну;

наркотичні речовини і порнографічні матеріали;

товари військового та подвійного призначення;

насіння і посівний матеріал, зразки ґрунту;

спиртовмісні парфуми, косметичні та легкозаймисті препарати в балонах під тиском;

копії брендового одягу, взуття, сумок, аксесуарів, а також, якщо ці вироби зі шкіри/пір'я екзотичних тварин/птахів;

вибухові сполуки і легкозаймисті, отруйні і сильнодіючі речовини;

живі рослини, тварини і їхні рештки: хутро, пір'я, слонова кістка, опудала, а також корми для тварин;

вживані автомобільні та авіаційні запчастини;

метали й необроблену деревину;

документи на адресу іноземних судів, банків, виконавчих служб;

флешки та інші носії інформації із закритим доступом для зчитування;

павербанки і комп’ютерне обладнання, що містить холодоагенті гази і рідини.

Перед відправленням варто перевірити, чи дозволений конкретний предмет у країні-отримувачі. Це можна зробити за посиланням.

Перед відправленням оператору "Нової пошти" потрібно вказати вміст вашої посилки (фото ілюстративне: Getty Images)

Як відправити міжнародну посилку

Відправити посилку за кордон можна двома способами - через відділення та онлайн.

У першому випадку потрібно принести відкриту посилку у відділення, вказати країну отримувача, вибрати спосіб відправлення "Посилка з дому", назвати свій номер телефону, ПІБ, місцевий телефон отримувача та його ПІБ. Якщо відправляєте у Польщу, то вкажіть номер поштомату inPost, наприклад "ADA01M" (для габаритів відправлення в упакуванні не більше 41*38*64 см та для ваги до 25 кг).

Також необхідно вказати повну адресу отримувача, для адресної доставки і повідомити оператору, що саме відправляєте у посилці. Після цього сплатити послуги "Нової пошти".

Щоб оформити посилку онлайн, потрібно перейти за посиланням, зареєструватися (для нових клієнтів) або ввести логін/пароль (для чинного клієнта), натиснуту "Міжнародна посилка", створити заявку, заповнити дані для оформлення відправки.