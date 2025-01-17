Під забороною. Що не можна відправляти за кордон "Новою поштою": повний список

Низку товарів і речей не можна відправляти за кордон "Новою поштою", оскільки вони не пройдуть митний контроль. Перед формування посилки варто ознайомитись зі списком заборонених предметів.
РБК-Україна із посиланням на правила "Нової пошти" розповідає про те, які товари і речі не можна відправляти за кордон.
Правила "Нової пошти" забороняють відправляти за кордон наступні речі і товари:
Перед відправленням варто перевірити, чи дозволений конкретний предмет у країні-отримувачі. Це можна зробити за посиланням.
Відправити посилку за кордон можна двома способами - через відділення та онлайн.
У першому випадку потрібно принести відкриту посилку у відділення, вказати країну отримувача, вибрати спосіб відправлення "Посилка з дому", назвати свій номер телефону, ПІБ, місцевий телефон отримувача та його ПІБ. Якщо відправляєте у Польщу, то вкажіть номер поштомату inPost, наприклад "ADA01M" (для габаритів відправлення в упакуванні не більше 41*38*64 см та для ваги до 25 кг).
Також необхідно вказати повну адресу отримувача, для адресної доставки і повідомити оператору, що саме відправляєте у посилці. Після цього сплатити послуги "Нової пошти".
Щоб оформити посилку онлайн, потрібно перейти за посиланням, зареєструватися (для нових клієнтів) або ввести логін/пароль (для чинного клієнта), натиснуту "Міжнародна посилка", створити заявку, заповнити дані для оформлення відправки.
Раніше ми детально розповідали, які товари й речі заборонено відправляти "Новою поштою" у межах України.
Читайте також про те, скільки коштують посилки за кордон і послуги якої служби дешевші - "Укрпошти" чи "Нової пошти".
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