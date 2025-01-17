Під забороною. Що не можна відправляти за кордон "Новою поштою": повний список
Низку товарів і речей не можна відправляти за кордон "Новою поштою", оскільки вони не пройдуть митний контроль. Перед формування посилки варто ознайомитись зі списком заборонених предметів.
РБК-Україна із посиланням на правила "Нової пошти" розповідає про те, які товари і речі не можна відправляти за кордон.
Що заборонено пересилати за кордон "Новою поштою"
Правила "Нової пошти" забороняють відправляти за кордон наступні речі і товари:
- продукти, ліки і вітаміни;
- гроші, банківські метали і дорогоцінне каміння;
- антикваріат та предмети мистецтва;
- підакцизні товари, у тому числі тютюн, алкоголь;
- поштові марки;
- зброю усіх видів, у тому числі мисливську і спортивну;
- наркотичні речовини і порнографічні матеріали;
- товари військового та подвійного призначення;
- насіння і посівний матеріал, зразки ґрунту;
- спиртовмісні парфуми, косметичні та легкозаймисті препарати в балонах під тиском;
- копії брендового одягу, взуття, сумок, аксесуарів, а також, якщо ці вироби зі шкіри/пір'я екзотичних тварин/птахів;
- вибухові сполуки і легкозаймисті, отруйні і сильнодіючі речовини;
- живі рослини, тварини і їхні рештки: хутро, пір'я, слонова кістка, опудала, а також корми для тварин;
- вживані автомобільні та авіаційні запчастини;
- метали й необроблену деревину;
- документи на адресу іноземних судів, банків, виконавчих служб;
- флешки та інші носії інформації із закритим доступом для зчитування;
- павербанки і комп’ютерне обладнання, що містить холодоагенті гази і рідини.
Перед відправленням варто перевірити, чи дозволений конкретний предмет у країні-отримувачі. Це можна зробити за посиланням.
Перед відправленням оператору "Нової пошти" потрібно вказати вміст вашої посилки (фото ілюстративне: Getty Images)
Як відправити міжнародну посилку
Відправити посилку за кордон можна двома способами - через відділення та онлайн.
У першому випадку потрібно принести відкриту посилку у відділення, вказати країну отримувача, вибрати спосіб відправлення "Посилка з дому", назвати свій номер телефону, ПІБ, місцевий телефон отримувача та його ПІБ. Якщо відправляєте у Польщу, то вкажіть номер поштомату inPost, наприклад "ADA01M" (для габаритів відправлення в упакуванні не більше 41*38*64 см та для ваги до 25 кг).
Також необхідно вказати повну адресу отримувача, для адресної доставки і повідомити оператору, що саме відправляєте у посилці. Після цього сплатити послуги "Нової пошти".
Щоб оформити посилку онлайн, потрібно перейти за посиланням, зареєструватися (для нових клієнтів) або ввести логін/пароль (для чинного клієнта), натиснуту "Міжнародна посилка", створити заявку, заповнити дані для оформлення відправки.
Раніше ми детально розповідали, які товари й речі заборонено відправляти "Новою поштою" у межах України.
Читайте також про те, скільки коштують посилки за кордон і послуги якої служби дешевші - "Укрпошти" чи "Нової пошти".
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