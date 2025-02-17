Під сміх та оплески. У Києві на шкільному святі показали сценку із побиттям працівника ТЦК

У київській школі №309 на святі учні показали сценку, у якій "працівника ТЦК" один юнак ударом звалює з ніг. На інцидент уже відреагували військові і закликають Міністерство освіти і науки України покарати педагогів, які організовували захід.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію військового Віталія Саранцева у Facebook .

Що відомо про інцидент

Саранцев опублікував відео, на якому видно, як на шкільну сцену виходить хлопець у куртці військового принту, а на спині приклеєний напис ТЦК. Інший хлопець кулаком звалює його з ніг, а на фоні у той час звучать сміх та оплески.

"Київ, школа 309. Наш час. Коли в шкільних стінах діти грають у вистави про війну, це може бути способом осмислення трагедії. Але коли в сценарії з’являється сцена побиття українського військовослужбовця - це вже симптом серйозної проблеми. Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник", - написав Саранцев.

Він додав, що мобілізація стала предметом висміювання на рівні шкільних заходів через те, що дорослі самі розганяють наратив про "злочинний ТЦК" у той час, коли справжні злочинці сидять у Кремлі.

"Війна не прощає помилок, і однією з найбільших є підміна понять. І якщо в головах українських дітей український військовий - ворог, а "втащити" йому - прояв героїзму, то всім нам - величезна жирна "двійка". Але війна "двійок" не ставить", - додав військовий.

У свій пост Саранцев також тегнув Міністерство освіти і науки України, Службу безпеки України та Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Керівництво № 309 поки публічно ніяк не реагувало на інцидент. Втім, користувачі Facebook активно коментують пости на офіційній сторінці навчального закладу із закликом пояснити інцидент. Ці коментарі видаляють.

"З метою розслідування факту, зафіксованого під час проведення святкового заходу у школі №309, під час якого учні продемонстрували побиття представника ТЦК - управлінням освіти Дарницької райдержадміністрації створена комісія. За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка даного випадку", - заявили у Дарницькій районній державній адміністрації Києва.

Також ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомляють, що справою вже зайнялась поліція. До навчального закладу доправили ювеналів.

Додамо, що школа №309 функціонує з 1994 року, у закладі навчання проводять українською. Вона розташована у Дарницького району Києва.

Яка реакція суспільства

На інцидент уже відреагувало чимало цивільних українців, а також військових. Люди закликають МОН покарати вчителів, які причетні до організації свята.

Коментарі користувачів під постом із відео інциденту (скриншот)

"На таке дно потрібно реагувати. Директор школи 309, вчителі, батьки мають бути викликані на співбесіду як мінімум. У цих школярів вітер в голові і явно не все ок з вихованням, що вони продукують вистави, вигідні ворогу. Жодна дитина не задумалася, що в залі можуть бути ті, чиї батьки воюють або й самі учасники бойових дій. Соромно, що таке дно показують у київській школі у 2025. Російська пропаганда працює, як показали ці дітки", - написала військовослужбовиця і поетеса Ярина Чорногуз.

Реакція військовослужбовиці та поетеси Ярини Чорногуз (скриншот)