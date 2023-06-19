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Під Слов'янськом двоє людей підірвалися на міні: загинув один чоловік

Фото: начальник Слов'янської МВА Вадим Лях (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Під Слов'янськом (Донецька область) учора, 18 червня, підірвалися двоє людей. Один чоловік загинув на місці події, за життя іншого зараз борються лікарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Слов'янської МВА Вадима Ляха.

"Сімʼя - батько, мати, дорослий син із дружиною та їхня маленька дитина - поїхали відпочивати на Сіверський Донець. Чоловіки спробували підійти до річки і підірвалися на міні МОН-50. Це трапилося на очах у жінок та дитини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 50-річний батько загинув на місці. За життя молодого хлопця зараз борються лікарі.

Лях додав, що відпочивати на природі у цій місцевості не можна, оскільки територія досі не розмінована.

Бої на півночі Донецької області

Російська армія торік змогла захопити місто Лиман і частину Святогірська в Донецькій області. Ці населені пункти розташовані за 15 км від Слов'янська. Протягом кількох місяців бої проходили в районі річки Сіверський донець.

Уже восени ЗСУ звільнили Святогірськ і Лиман, ворога відкинули на 30 км. Однак територія навколо залишилася замінованою. Нещодавно голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що відпочивати на Сіверському донці небезпечно.

Нещодавно житель Харківської області наступив на протипіхотну міну у траві. Чоловік отримав травму ноги.

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