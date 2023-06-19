Під Слов'янськом двоє людей підірвалися на міні: загинув один чоловік

"Сімʼя - батько, мати, дорослий син із дружиною та їхня маленька дитина - поїхали відпочивати на Сіверський Донець. Чоловіки спробували підійти до річки і підірвалися на міні МОН-50. Це трапилося на очах у жінок та дитини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 50-річний батько загинув на місці. За життя молодого хлопця зараз борються лікарі.

Лях додав, що відпочивати на природі у цій місцевості не можна, оскільки територія досі не розмінована.

Бої на півночі Донецької області

Російська армія торік змогла захопити місто Лиман і частину Святогірська в Донецькій області. Ці населені пункти розташовані за 15 км від Слов'янська. Протягом кількох місяців бої проходили в районі річки Сіверський донець.

Уже восени ЗСУ звільнили Святогірськ і Лиман, ворога відкинули на 30 км. Однак територія навколо залишилася замінованою. Нещодавно голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що відпочивати на Сіверському донці небезпечно.