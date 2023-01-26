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Під приводом реформування. У Сімферополі бюджетні установи скорочують штат працівників

Ілюстративне фото: у Сімферополі бюджетні установи скорочують штат працівників (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Сімферополі усі бюджетні установи під приводом реформування отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10 відсотків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У тимчасово окупованому українському Сімферополі усі бюджетні установи, під приводом реформування, отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10 відсотків. Також відомо, що списки осіб, що потрапили під "оптимізацію", мають бути складені вже до 1 лютого цього року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у тимчасово окупованому Криму Росія продовжує приховану мобілізацію серед місцевого населення, зокрема громадян України. Окупанти мають намір поповнити підрозділи Чорноморського флоту.

Також раніше ми писали, що російські окупанти змушують вищі навчальні заклади у Криму відраховувати студентів старших курсів, які мають заборгованість у навчанні. Зокрема, щоб поповнити лави мобілізованих.

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