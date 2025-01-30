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Під Покровськом загинув 19-річний доброволець з Польщі

Фото: під Покровськом загинув 19-річний доброволець з Польщі (pap.pl)
Автор: Тетяна Степанова

Під Покровськом загинув 19-річний громадянин Польщі Філіп Антосяк. Він залишив навчання у Британії та долучився добровольцем до українського підрозділу ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Як повідомляється, Антосяк воював у складі підрозділу ударних безпілотників у 25-й повітрянодесантній бригаді. 

Батьки хлопця проживають у Британії. За їхніми словами, той після завершення навчання у Кембриджі сказав, що планує кар’єру у британській армії, але потім зізнався, що поїхав в Україну. 

"Він дуже пишався тим, що допомагає людям тут, у цій країні. Він завжди говорив про це, коли телефонував нам. У першому листі, який він нам написав після того, як поїхав в Україну, він вибачався, що вперше у житті сказав нам неправду і таким був його план. Це дуже тяжко для нас, але ми пишаємося нашим сином", - розповів батько загиблого добровольця. 

30 січня з Філіпом Антосяком з почестями попрощалися у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві, звідки процесія спустилася на Майдан Незалежності. На церемонії вмикали по черзі гімни України та Польщі, а труну накрили прапорами обох країн.

На прощання приїхали батьки юнака, були присутні також представники польського консульства та різних польських організацій в Україні. Батькам передали посмертну нагороду для Філіпа від головнокомандувача ЗСУ.  

Поховають Філіпа у місті Лович Лодзького воєводства. 

Нагадаємо, на початку січня стало відомо про загибель 26-річного добровольця із Шотландії Джордана Маклахлана, який воював за Україну з 2022 року.

Нещодавно повідомлялося, що на війні в Україні загинув 30-річний доброволець з Австрії Ріхард С.

А у листопаді 2024 року загинули 24-річний грузинський доброволець Леван Лохішвілі та 22-річний британець Каллум Тіндал-Дрейлер, який був воїном Інтернаціонального легіону.

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