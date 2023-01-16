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Під Одесою ВАЗ влетів в дерево: водій та дві його маленькі доньки загинули

Фото: під Одесою ВАЗ влетів у дерево, троє загиблих (od.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 16 січня, в Одеській області сталася ДТП, в якій автомобіль злетів в кювет та врізався в дерево. Водій та його дві доньки - 2 та 7 років загинули на місці, а дружина з 5-річною донькою потрапили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

За даними поліції, 31-річний житель Лиманської сільської громади, рухаючись на автомобілі ВАЗ з села Трапівка до села Зарічне, не впорався з керуванням на закругленій ділянці автодороги, з‘їхав у кювет і зіткнувся з деревом.

"Водій і його донечки 2-х та 7-ми років загинули від отриманих травм до приїзду "швидкої", - розповіли поліцейські.

При цьому 23-річну дружину та ще одну 5-річну доньку в тяжкому стані ушпиталили до місцевої лікарні.

Як повідомлялось, 11 січня на трасі "Стрий - Ізварине", у Хмельницькій області, перекинувся рейсовий автобус, що їхав з Харкова до Ужгорода. Дев'ять людей постраждали, серед них - дитина.

Нагадаємо, 9 січня через погодні умови в Києві зросла кількість ДТП. Наразі на дорогах столиці вже трапились 30 аварій, в яких 6 людей постраждали.

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