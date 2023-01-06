Під Одесою у Святвечір загинула мати з трьома дітьми: деталі трагедії

У п'ятницю, 6 січня, до ДСНС поступило повідомлення про пожежу у селі Білине Подільського району. Прибувши за адресою рятівники вияснили, що близько 19:00 уприватний будинок охопило відкрите полум'я.

Вогонь розповсюдився на площу у 80 квадратних метрів і ліквідувати пожежу вдалось лише о 20:50.

Як розповіли в ДСНС, під час пожежі загинули 31-річна жінка, її двоє дітей віком 3-х та 4-х років та 2-річний племінник. Чоловік загиблої 1991 року народження був терміново госпіталізований. У нього зафіксовано значне отруєння продуктами горіння.

Фото під Одесою у Святвечір загинула мати з трьома дітьми (facebook.com/MNS.GOV.UA)