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Під Одесою у Святвечір загинула мати з трьома дітьми: деталі трагедії

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Одеса, П'ятниця 06 січня 2023 23:08
Під Одесою у Святвечір загинула мати з трьома дітьми: деталі трагедії Фото під Одесою у Святвечір загинула мати з трьома дітьми (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Кава

Масштабна пожежа трапилась в одному з сіл Одеської області. Там в приватному будинку загинули мати та її троє маленьких дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби по надзвичайним ситуація України.

У п'ятницю, 6 січня, до ДСНС поступило повідомлення про пожежу у селі Білине Подільського району. Прибувши за адресою рятівники вияснили, що близько 19:00 уприватний будинок охопило відкрите полум'я.

Вогонь розповсюдився на площу у 80 квадратних метрів і ліквідувати пожежу вдалось лише о 20:50.

Як розповіли в ДСНС, під час пожежі загинули 31-річна жінка, її двоє дітей віком 3-х та 4-х років та 2-річний племінник. Чоловік загиблої 1991 року народження був терміново госпіталізований. У нього зафіксовано значне отруєння продуктами горіння.

Фото під Одесою у Святвечір загинула мати з трьома дітьми (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Раніше повідомлялось, що в понеділок, 2 січня, у Львові вогнеборці врятували на пожежі 60 людей, з них 10 дітей та евакуювали 20 людей. Троє людей врятовані.

Також у понеділок, 26 грудня, у Києві сталася пожежа на авторинку. Не виключено, що спалахнув склад шин.

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