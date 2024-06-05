Під Одесою масово отруїлись люди, більшість серед них - діти

Так, про подію нправоохоронцям повідомили медики.

"До них протягом дня з ознаками харчового отруєння поступили шестеро дітей віком від 7 до 13 років та 38-річна мати з двома дітьми 10 та 12 років", - розповіли в поліції.

Лікарі надали їм допомогу та відпустили додому на амбулаторне лікування. Під час перевірки правоохоронці встановили, що усі пацієнти вживали їжу в одному і тому ж кафе міста, після чого їм стало зле і вони звернулися до медичного закладу.

Відомості про подію ми внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

"В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини події", - розповів начальник відділення поліції № 2 Ізмаїльського районного відділу поліції Микола Піщанський.

Не перший випадок

Зауважимо, що отруєння в Україні з різних причин далеко не рідкість. Так, у квітні троє дітей із Закарпатської області отруїлися чадним газом. Вони були госпіталізовані до місцевої лікарні.

Крім того, у грудні минулого року у Полтаві масово отруїлися студенти Інституту НПУ імені Ярослава Мудрого. Спочатку було госпіталізовано 27 осіб.