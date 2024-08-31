Під Одесою чоловік кинув гранату в гараж з людьми, йому загрожує довічне

На порталі зазначено, що подія сталася сьогодні, 31 серпня, близько четвертої години в одному з населених пунктів Великодолинської громади

Поліцейські встановили, що 41-річний місцевий житель був у нетверезому стані та прийшов в гараж до знайомого, кинувши гранату у людей.

Внаслідок вибуху відомо про трьох постраждалих, всіх їх госпіталізували. Наразі з'ясовуються мотив злочину.

У поліції додали, що під час розшукових заходів знайти правопорушника допоміг службовий собака.

"Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і повідомили йому про підозру у закінченому замаху на вбивство кількох осіб. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує довічне ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Після експертизи уламків вибухового пристрою буде вирішуватись питання щодо повідомлення підозри чоловіку у скоєнні й цього злочину.

Станом на зараз слідство триває