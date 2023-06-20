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Під обстріл в Херсоні потрапила бригада "швидкої", загинув цивільний

Фото: під обстріл в Херсоні потрапила бригада "швидкої", загинув цивільний (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні зранку окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Під обстрілом опинилася машина "швидкої", лікарі не постраждали, але загинув місцевий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Так, удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти - домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО.

"За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік", - розповів він.

За словами Прокудіна, під ворожі удари також потрапила бригада “швидкої”, котра прямувала на допомогу херсонцям.

"Медичні працівники не постраждали", - додав очільник регіону.

Обстріли Херсона

Російські окупанти постійно обстрілюють Херсон, якого було звільнено від загарбників 11 листопада 2022 року. Його обстрілювали навіть тоді, коли з міста проводилася масова евакуація через затоплення Херсонської області через підрив Каховської ГЕС. Зазначимо, що буквально 19 червня РФ обстріляла автомобільне підприємство у Херсоні, згоріло 10 маршрутних автобусів.

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Херсон