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Під Мінськом розшукують російських солдатів. Вони втекли з частини зі зброєю

Фото: під Мінськом шукають озброєних російських військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Поблизу білоруської столиці шукають озброєних російських військових. Вони втекти з військової частини під Мінськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белсат".

За даними ЗМІ, частина російських солдатів, розміщених у Білорусі, втекти з військової частини. Щоб знайти втікачів, на дорогах встановили блокпости, на яких вибірково перевіряють авто.

"На виїзді з міста на дорозі Заслав’я-Колодищі блокпост, перевіряють не всіх, перевіряють вибірково", - йдеться у повідомленні.

При цьому під Мінськом помітили автобус з військовими в камуфляжі. Водночас місцевим ринкам радять "підвищити пильність".

Нагадаємо, у Міноборони Білорусі сьогодні повідомили, що отримали нову партію російської техніки у рамках "Союзної держави". За даними аналітиків, до Білорусі прибуло щонайменше 50 одиниць техніки.

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