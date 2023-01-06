Під Мінськом розшукують російських солдатів. Вони втекли з частини зі зброєю

Поблизу білоруської столиці шукають озброєних російських військових. Вони втекти з військової частини під Мінськом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белсат".
За даними ЗМІ, частина російських солдатів, розміщених у Білорусі, втекти з військової частини. Щоб знайти втікачів, на дорогах встановили блокпости, на яких вибірково перевіряють авто.
"На виїзді з міста на дорозі Заслав’я-Колодищі блокпост, перевіряють не всіх, перевіряють вибірково", - йдеться у повідомленні.
При цьому під Мінськом помітили автобус з військовими в камуфляжі. Водночас місцевим ринкам радять "підвищити пильність".
Нагадаємо, у Міноборони Білорусі сьогодні повідомили, що отримали нову партію російської техніки у рамках "Союзної держави". За даними аналітиків, до Білорусі прибуло щонайменше 50 одиниць техніки.
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