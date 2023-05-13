Під Маріуполем пролунали вибухи: попередньо, близько 50 вбитих окупантів

"Бавовна" в Маріупольському районі. 9 прильотів по окупантам! Вибухи сталися поблизу Маріуполя - у Нікольській територіальній громаді, біля с. Республіка", - повідомили в міськраді.

За їх даними, після вибухів туди відправлено понад 20 швидких з окупованого Маріуполя та району.

"Ймовірна велика кількість постраждалих, попередньо близько 50 вбитих окупантів", - додали в раді.

Нагадаємо, сьогодні російські військові в черговий раз обстріляли території Нікопольського району. В результаті ворожої атаки було поранено людину та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні окупанти обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого загинули двоє людей ще 11 були поранені. Серед жертв є діти.

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