Під Львовом сталася потрійна ДТП за участю автопоїзда: багато загиблих, є поранені (фото)

ДТП в Україні

Як повідомлялось, у Хмельницьку сталась ДТП, в якій загинули троє людей. Автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту біля перехрестя вулиць Зарічанська та Перемоги.

Крім того, в Києві сталася аварія за участю автобуса Mercedes-Benz, у результаті якої одна людина загинула, а четверо були госпіталізовані. Водію автобуса повідомили про підозру.

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