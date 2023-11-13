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Під Львовом п'яний водій влаштував ДТП із трьома авто: 4 постраждалих, серед них діти

Фото: під Львовом п'яний водій влаштував ДТП із трьома авто (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталія Гурковська

У Львівському районі нетверезий водій влаштував потрійну ДТП. Через аварію постраждали чотири людини, серед яких дві дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Так, ДТП сталася 12 листопада, близько 19.30, на автодорозі "Тернопіль-Львів" у селі Чижиків Львівського району. 

"Внаслідок ДТП водій Skoda Oktavia та його пасажири: п’ятирічний хлопчик, десятирічна дівчинка та 31-річна жінка - усі мешканці Золочева - отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Обставини аварії

Наразі відомо, що водій автомобіля Mercedes Е220, 38-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Great Wall Hover, яким керував 58-річний житель Волинської області, та автомобілем Skoda Oktavia під керуванням 37-річного мешканця Золочева.

Як з'ясували правоохоронці, водій Mercedes Е220 керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

 

Він затриманий. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

ДТП в Україні

В останні два дні сталася низка ДТП в різих регіонах України. Так, 10 листопада, в Полтавській області через туман зіткнулися 10 автомобілів, а у Києві на Караваєвих дачах BMW протаранив пʼять машин. Крім того, ДТП з інкасаторами сталася у Рівненській області, четверо постраждалих, а на Закарпатті дитину на смерть збила вантажівка, бо її не змогла втримати п'яна матір.

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ДТПЛьвівська область