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Під Львовом ДТП з автобусом, вантажівкою "Нової пошти" та авто: є жертви, багато поранених

Фото: через масову ДТП під Львовом 11 жовтня двоє людей загинули, 27 поранені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

11 жовтня під Львовом зіткнулися автобус "Варшава - Одеса", вантажівка "Нової пошти" та кілька авто. Двоє людей загинули, 27 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 "Київ - Чоп" сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава - Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів", - розповів він.

Станом на 07:00, за даними глави ОВА, було відомо про про одну загиблу людину та 27 травмованих.

"Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через Винники", - додав Козицький.

 

Двоє загиблих

Вже близько 7:40 кількість загиблих зросла до двох.

Троє загиблих

Через деякий стало відомо про трьох загиблих в ДТП під Львовом.

"На жаль, вже троє загиблих. Патрульні організували реверсний рух на цій ділянці дороги", - додав Козицький.

Як повідомлялося, 10 жовтня в Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці.

Крім того, у липні в Тернопільській області перекинувся автобус із прочанами. На момент аварії у ньому перебували понад 40 людей. Тоді 19 людей постраждали, серед них - дитина.

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