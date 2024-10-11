Під Львовом ДТП з автобусом, вантажівкою "Нової пошти" та авто: є жертви, багато поранених

"11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 "Київ - Чоп" сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава - Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів", - розповів він.

Станом на 07:00, за даними глави ОВА, було відомо про про одну загиблу людину та 27 травмованих.

"Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через Винники", - додав Козицький.

Двоє загиблих

Вже близько 7:40 кількість загиблих зросла до двох.

Троє загиблих

Через деякий стало відомо про трьох загиблих в ДТП під Львовом.

"На жаль, вже троє загиблих. Патрульні організували реверсний рух на цій ділянці дороги", - додав Козицький.