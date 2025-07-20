Під Львовом 21-річний на BMW в'їхав в мікроавтобус: сім людей у лікарні (фото)

Зауважимо, що значна кількість ДТП була зафіксована сьогодні, 20 липня, у Києві та Київській області.

Ще вдень Київ накрила сильна злива. Внаслідок цього затопило вулиці, а також зупинився громадський транспорт.

Вже за кілька годин після початку зливи стало відомо й про проблеми на дорозі. Серед іншого, раніше повідомлялось про проблеми на площі Галицькій.

Пізніше сталось ще кілька аварій, які суттєво ускладнили рух транспорту. На місця відразу прибули відповідні служби, проте на деяких ділянках дороги рух автомобілів було ускладнено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.