Під Львовом 21-річний на BMW в'їхав в мікроавтобус: сім людей у лікарні (фото)

На об’їзній дорозі біля Львова сталася масштабна ДТП. Семеро людей травмовано, серед них - 17-річний підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області .

Зауважимо, що санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження.

Серед постраждалих: четверо жителів Стрийського району віком від 17 до 77 років, а також 20-річна мешканка Львівського району.

Внаслідок ДТП обидва водії та п’ятеро пасажирів Renault Trafic отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW, 21-річний мешканець Львова, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з авто Renault Trafic, яким керував 41-річний львів’янин.

Аварія сталась сьогодні, 20 липня, близько 12:00 на автодорозі "Західний обхід міста Львова" у селі Рудно Львівського району.

Зауважимо, що значна кількість ДТП була зафіксована сьогодні, 20 липня, у Києві та Київській області.

Ще вдень Київ накрила сильна злива. Внаслідок цього затопило вулиці, а також зупинився громадський транспорт.

Вже за кілька годин після початку зливи стало відомо й про проблеми на дорозі. Серед іншого, раніше повідомлялось про проблеми на площі Галицькій.

Пізніше сталось ще кілька аварій, які суттєво ускладнили рух транспорту. На місця відразу прибули відповідні служби, проте на деяких ділянках дороги рух автомобілів було ускладнено.

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