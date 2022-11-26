Під Куп’янськом ексгумували тіло залізничника, якого розстріляли військові РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"45-річний мешканець селища Куп'янськ-Вузловий при житті працював на залізниці. Його розстріляли окупанти, коли він під'їжджав до свого будинку", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні правоохоронці провели огляд та вилучили тіло загиблого, якого було поховано на місцевому кладовищі. Для встановлення причини смерті померлого направлено на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці проводять розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.