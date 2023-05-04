Під Куп’янськом ексгумували тіла двох людей, які загинули від обстрілу РФ

У четвер, 4 травня, під Куп'янськом (Харківська область) правоохоронці ексгумували тіла двох людей, які торік загинули від обстрілу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"У середині вересня минулого року у селі Курилівка Куп’янського району під час ворожого обстрілу загинуло подружжя. 44-річний чоловік та жінка 43 років перебували біля під’їзду будинку, в якому проживали, коли російські військові відкрили вогонь по селу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілі загинули на місці. 4 травня правоохоронці ексгумували тіла загиблих. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Триває розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.