Під Куп’янськом ексгумували тіла двох людей, які загинули від обстрілу РФ

У четвер, 4 травня, під Куп'янськом (Харківська область) правоохоронці ексгумували тіла двох людей, які торік загинули від обстрілу РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"У середині вересня минулого року у селі Курилівка Куп’янського району під час ворожого обстрілу загинуло подружжя. 44-річний чоловік та жінка 43 років перебували біля під’їзду будинку, в якому проживали, коли російські військові відкрили вогонь по селу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілі загинули на місці. 4 травня правоохоронці ексгумували тіла загиблих. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз.
Триває розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, що у місті Снігурівка (Миколаївська область) правоохоронці виявили тіла двох людей, яких під час окупації вбили російські військові.
У Херсонській області правоохоронці виявили тіла трьох людей, які минулого року загинули через обстріли окупантів.
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