UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Куп’янськом ексгумували тіла двох людей, які загинули від обстрілу РФ

Фото: Ексгумація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 4 травня, під Куп'янськом (Харківська область) правоохоронці ексгумували тіла двох людей, які торік загинули від обстрілу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"У середині вересня минулого року у селі Курилівка Куп’янського району під час ворожого обстрілу загинуло подружжя. 44-річний чоловік та жінка 43 років перебували біля під’їзду будинку, в якому проживали, коли російські військові відкрили вогонь по селу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілі загинули на місці. 4 травня правоохоронці ексгумували тіла загиблих. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Триває розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, що у місті Снігурівка (Миколаївська область) правоохоронці виявили тіла двох людей, яких під час окупації вбили російські військові.

У Херсонській області правоохоронці виявили тіла трьох людей, які минулого року загинули через обстріли окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяхарковВійна в УкраїніКупянск