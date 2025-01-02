Під Києвом знайшли немовля, яке покинули у сумці: поліція розшукує матір

За даними поліції, інцидент стався на одній з вулиць Богуслава. Господар приватного будинку виявив новонародженого хлопчика. Дитину негайно доставили до медичного закладу, де лікарі наразі проводять обстеження її стану здоров’я.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують батьків немовляти.

"Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про подію або можливих свідків, зверніться на спецлінію "102" або до найближчого відділення поліції," - сказано у повідомленні.