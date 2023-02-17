Під Києвом водій KIA "влетів" в маршрутку та загинув на місці (відео)

У п'ятницю, 17 лютого, рано-вранці, у Святопетровському Бучанського району Київської області сталася смертельна ДТП за участю маршрутки. Її водія госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.
"Святопетрівське: о 5:50 непристебнутий водій KIA Magentis вилетів в лоб у зустрічну маршрутку і повністю загинув миттєво", - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що водій маршрутки шпиталізований з переломом ноги.
Як повідомлялось, у четвер, 9 лютого, у Києві біля "Охматдиту" перекинулася машина "швидкої допомоги". Обійшлося без загиблих.
Пізніше стало відомо, що внаслідок ДТП у Києві у четвер, 9 лютого, постраждали шестеро осіб, серед яких дитина. Її передали лікарям та госпіталізували.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.