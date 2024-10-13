Під Києвом сталася стрілянина у кафе: поранений поліцейський

Так, 12 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із кафе відбулася стрілянина.

"Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між відпочиваючими у закладі жінками виник конфлікт. Чоловіки, які були разом з ними, втрутились суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, правоохоронці з'ясували, що стріляли з спецзасобу травматичної дії.

"Внаслідок події поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Наразі потерпілий знаходиться в лікарні. Працівники поліції встановили особу зловмисника, він знаходився на місці. Зброю вилучено", - зазначили правоохоронці.

Поліція встановлює деталі події. Вирішується питання про надання правової кваліфікації.