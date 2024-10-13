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Під Києвом сталася стрілянина у кафе: поранений поліцейський

Фото: під Києвом сталася стрілянина в кафе, поранений поліцейський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Ввечері 12 жовтня в Софіївській Борщагівці, під Києвом, сталася стрілянина у кафе. Поранення отримав поліцейський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

Так, 12 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із кафе відбулася стрілянина.

"Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між відпочиваючими у закладі жінками виник конфлікт. Чоловіки, які були разом з ними, втрутились суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, правоохоронці з'ясували, що стріляли з спецзасобу травматичної дії.

"Внаслідок події поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Наразі потерпілий знаходиться в лікарні. Працівники поліції встановили особу зловмисника, він знаходився на місці. Зброю вилучено", - зазначили правоохоронці.

Поліція встановлює деталі події. Вирішується питання про надання правової кваліфікації.

Як повідомлялося, у четвер, 12 вересня, у Софіївській Борщагівці під Києвом сталася стрілянина. У соцмережах писали, що стрілянину нібито влаштували з вікон ЖК під Києвом у Софіївській Борщагівці. У мережі навіть показали відео з місця.

Крім того, 18 вересня на одній із АЗС у Києві невідомий застрелив чоловіка та втік. Поліція незабаром затримала підозрюваного у вбивстві. Затриманому чоловікові було оголошено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне.

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