Під Києвом сталася ДТП: загинула жінка та постраждали діти

У Броварському районі Київської області автомобіль Cherry виїхав на узбіччя та зіткнувся із деревом. В результаті ДТП є жертва та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області .

Також в результаті ДТП постраждали четверо пасажирів - діти 5, 11, 14 та 15 років. Їх госпіталізували.

Інцидент стався сьогодні біля села Веселинівка. В результаті зіткнення загинула кермувальниця - 34-річна жінка.

Нагадаємо, минулого тижня на трасі Київ-Одеса у Київській області зіштовхнулися легковик Hyundai та мінівен Renault. В результаті ДТП були загиблі та постраждалі.

Також РБК-Україна розповідало про серйозну ДТП з автобусом в Канаді. Там в результаті зіткнення з автомобілем загинули 15 людей.

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