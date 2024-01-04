UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Києвом сталася ДТП за участю трьох авто: є постраждалі та загиблий

Фото: під Києвом сталася ДТП за участю трьох авто, є постраждалі та загиблий (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Наталія Гурковська

Під Києвом сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Одна людина загинула, двоє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Київській області.

"3 січня о 07:01 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху поблизу с. Горенка, Гостомельської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце аварії, з'ясували, що відбулась ДТП за участю трьох автомобілів.

"Внаслідок чого постраждали двоє людей та одна особа 1996 року народження загинула", - додали в ДСНС.

Рятувальники допомогли дістати постраждалих з понівеченого авто та передали постраждалих працівникам екстреної медичної допомоги.

ДТП у Києві

6 листопада у Києві на блокпості збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано. Двома днями пізніше в Києві, 8 листопада, трапилась аварія за участю двох автобусів громадського транспорту. Сім людей постраждали, двоє з них - у лікарні.

25 жовтня у Києві, на вулиці Велика Васильківська, автомобіль Toyota Avensis виїхав за межі проїзної частини та влетів у зупинку з людьми. Двоє людей зазнали травм.

А у Деснянському районі Києва 16 жовтня сталася смертельна аварія за участю автомобіля Audi та чоловіком на електросамокаті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПКиївська область