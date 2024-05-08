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Під Києвом сталась ДТП за участі двох вантажівок та легковика: є загиблі

Фото: у селі Святопетрівське сталось смертельне ДТП 8 травня (dsns.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

У Київської області в середу, 8 травня, сталась ДТП за участі двох вантажівок та легковика. Внаслідок аварії загинуло троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як зазначають у відомстві, 8 травня близько 10 години до них надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Святопетрівське.

На місці події з'ясувалось, що ДТП сталась за участю 2 вантажних та 1 легкового автомобіля, внаслідок чого загинули 3 особи (1 чоловік та 2 жінки).

"На деблокацію загиблих та змивання пально-мастильних матеріалів від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки 6 чоловік особового складу", - поінформували в рятувальники.

 

ДТП у Києві та області

Нагадаємо, напередодні у Києві сталась ДТП за участі автобуса та вантажівки. Внаслідок автопригоди постраждали пасажири та водій маршрутки.

Також нещодавно у Києві затримали водія автомобіля BMW, який збив в Оболонському районі двох пішоходів.

Напередодні на околицях Києва сталася ДТП за участю шести машин.

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ДТПКиївська область